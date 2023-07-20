Происшествия

Телефонные мошенники получили от псковичей более 700 тысяч рублей

Более 700 тысяч рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района после телефонного общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись доверчивым гражданам сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, доступа к банковским счетам, освобождения от уголовной ответственности родственницы за совершенное ДТП, а также возможности получения дополнительного заработка за счет инвестиций завладели денежными средствами граждан на общую сумму свыше семисот тысяч рублей.

Незнакомцы ввели также в заблуждение некоторых пользователей при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, среди них были и пенсионеры.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.