Происшествия

Рост числа коррупционных преступлений замедлился в России

В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Если же говорить о ситуации с коррупцией в Российской Федерации в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее трех процентов. Число расследованных дел — 4,3 тысячи — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что совместная работа с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции.