Происшествия

Псковичей задержали за кражу наушников и еды

Сотрудники Росгвардии задержали двух псковичей за кражу наушников и еды из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

24 июля около 17:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали граждан 1999 и 2003 годов рождения, которые похитили из торгового зала продукты питания и наушники.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.