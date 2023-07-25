Происшествия

Розыск мужчины с татуировкой в виде корабля прекратили в Псковском районе

Розыск пропавшего Александра Веденеева прекратили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранее сотрудники ОМВД России по Псковскому району устанавливали местонахождение Александра Веденеева 1970 года рождения. 8 апреля этот уроженец поселка Струги Красные утратил связь с родственниками.

В настоящее время его розыск прекращен. 21 июля мужчину обнаружили в Пскове в ходе проводимых мероприятий сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.