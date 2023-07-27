Происшествия

Псковичка дважды попыталась разрешить конфликт со знакомой дракой

Жительницу города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение знакомой (часть 1 статьи 116.1 УК РФ). При этом обвиняемую ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

«Как установлено в ходе дознания, девушка, ранее привлеченная к административной ответственности за нанесение побоев, решила вновь возникший конфликт разрешить тем же способом. Пригласив на улицу свою знакомую, с которой ранее возник конфликт, девушка нанесла ей телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью», - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 3-х месяцев.