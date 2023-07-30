Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания локомотива на станции Моглино

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания тепловоза в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры
Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с возгоранием тепловоза на перегоне Моглино-Новый Изборск.
По предварительным данным, 30 июля 2023 в 17:16 на 17 км перегона в районе деревни Токарево произошло возгорание тепловоза. В настоящее время локализовано, пострадавших нет.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», - уточнили в ведомстве.