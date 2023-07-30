Происшествия

Псковские таможенники не дали гражданке Украины незаконно вывезти из РФ 14 тысяч долларов США

Гражданка Украины не задекларировала и не предъявила таможенному контролю доллары США, евро и норвежские кроны при пересечении границы Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Женщина покидала территорию Российской Федерации в пешем порядке через пункт пропуска Лудонка в Пыталовском районе. В своем багаже иностранная гражданка перемещала 3900 долларов США, 5550 евро и 41600 норвежских крон. Общая сумма незадекларированной валюты в эквиваленте превысила 14 тысяч долларов США.

«Вывозимая гражданкой Украины валюта в данном случае подлежит обязательному таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств. Чаще всего среди незаконно вывозимой валюты встречаются доллары США и евро. Незаконное перемещение национальной валюты Норвегии в этом году на таможенном посту выявлено впервые», - отметила начальник таможенного поста МАПП Лудонка Елена Александрова.

В отношении иностранки возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

В ведомстве напомнили, что при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом необходимо учитывать, что согласно указу президента Российской Федерации со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.