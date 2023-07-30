Происшествия

Гражданина Азербайджана задержали в Себежском районе за попытку дать взятку таможеннику

Водителя-экспедитора, гражданина Азербайджана в Себежском районе подозревают в попытке подкупить сотрудника таможни (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, 28 июля подозреваемый в ходе прохождения таможенного оформления на международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе пытался дать взятку в размере 300 евро сотруднику таможенной службы за беспрепятственный выезд с территории Российской Федерации с незаконно перемещаемым им товаром без разрешительных документов, однако был задержан с поличным.

В настоящее время подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.