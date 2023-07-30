Происшествия

Кражи и мошенничество: названы самые частые преступления псковских подростков

90 преступлений совершили несовершеннолетние в Псковской области за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений увеличилось на 34,3% (в 2022 - 67 преступлений). Рост преступлений отмечается на территории города Великие Луки (2023 - 53, 2022 – 11), Дновского района (2023 - 3, 2022 – 0), Островского района (2023 - 2, 2022 - 0), Себежского района (2023 - 3, 2022 – 2).

«В значительной степени негативная динамика обусловлена завершением в отчетном периоде расследования уголовных дел (32 эпизода) в отношении подростков, совершавших в Великих Луках групповые хищения в период с августа 2021 года по август 2022 года. Основной массив преступлений составляют кражи - 43 , зафиксировано 7 мошенничеств, число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних снизилось на 37,5%», - рассказали в прокуратуре Псковской области.

Количество подростков, совершивших преступления, уменьшилось на 19,7% (2023 - 49, 2022 – 61), однако из них более половины совершили преступления в группе по предварительному сговору (2023 - 28, 2022 – 17). Повторные преступления совершили 20 подростков, на профилактических учетах состояло 19 несовершеннолетних, 8 несовершеннолетних ранее судимы.

Количество преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 6,6% (2023 - 228, 2022 – 244), в т.ч. тяжких и особо тяжких – на 16,1% (2023 - 26, 2023 – 31).