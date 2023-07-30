Факты взяточничества участились в Псковской области

40 преступных деяний в области противодействия коррупции зарегистрировали в Псковской области за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.
В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 52 деяния. По сравнению с прошлым годом отмечается рост количества поставленных на учет фактов взяточничества, 21 против 18.
Ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений по делам, оконченным производством, за анализируемый период составил 18 млн 672 тысячи рублей. Добровольно возмещено 376 тысяч рублей, изъято имущества и денежных средств на сумму 174 тысячи рублей, наложен арест на имущество в порядке статьи 115 УПК РФ на общую сумму 6 млн 28 тысяч рублей.
Как уточнили в областной прокуратуре, в первом полугодии 2023 года отмечается рост выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции на 21,5%, с 427 до 544.
При этом нарушения закона, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, совершены 426 лицами (2022 - 531).