Происшествия

Подозреваемого в госизмене задержали на границе в Псковской области. ВИДЕО

Гражданина Российской Федерации, который намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из украинских националистических формирований для участия в боевых действиях, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с управлением ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления.

Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Мужчина планировал убыть на Украину транзитом через территории третьих стран.

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».