Происшествия

Пенсионерка с желтым ведром пропала в Локнянском районе

83-летняя Галина Волкова (Афанасьева) пропала в деревне Михайлов Погост Локнянского района. 7 августа женщина ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Женщина была одета в синюю ветровку, черные спортивные штаны, темно-зеленые сапоги, платок горчичного цвета. С собой у нее было желтое ведро.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.