Происшествия

Облила уксусом и вонзила нож в лицо: островская пенсионерка убила соседа, опасаясь изнасилования

Утро 23 марта для сотрудников островской полиции выдалось напряжённым. Около 9:00 они получили звонок от жительницы одной из местных деревень. Пенсионерка заявила, что только что убила человека, а потому попросила срочно приехать. На месте оперативники действительно нашли бездыханное тело пожилого мужчины с окровавленной головой. Он оказался соседом хозяйки жилища. Накануне остался переночевать у неё, а уже на рассвете получил несколько смертельных ударов ножом прямо в лицо.

Фото: архив ПЛН

Что предшествовало этим событиям? И почему пенсионерка пошла на такую жестокость? «МК в Пскове» восстановил детали громкого инцидента при помощи следователей и жителей печально известной деревни. Подробности здесь>>>