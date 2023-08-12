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Петербуржца осудили за дачу взятки начальнику таможенного поста в Себежском районе

49-летний житель Санкт-Петербурга предстал перед судом за дачу взятки начальнику таможенного поста в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областном прокуратуры.

В августе 2021 года подсудимый прибыл из Санкт-Петербурга на таможенный пост МАПП «Бурачки» для получения разрешения на выпуск с пункта пропуска изъятого товара. С этой целью он передал 30 тысяч рублей начальнику таможенного поста.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Деньги, переданные в качестве взятки, конфисковали в доход государства.