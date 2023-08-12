Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли вблизи порховской деревни Паникша

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи порховской деревни Паникша 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли в поле, калибр снаряда - 50 мм. Для его идентификации выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Еще один артиллерийский снаряд калибром 37 мм обнаружен 13 августа на улице Куньинской, 21 в Великих Луках. А вблизи деревни Усть-Долыссы Невельского района идентифицирована ручная граната Ф-1.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).