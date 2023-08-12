Происшествия

Находящийся в розыске мужчина попался на краже парфюмерии в Пскове

Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Пскове 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Алехина поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который похитил из торгового зала парфюмерию.

При установлении личности мужчины выяснилось, что он находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения приговора суда. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.