Происшествия

Псковичи лишились своих денег, решив заработать на бирже

Два жителя региона хотели заработать на бирже, но вместо этого стали очередными жертвами дистанционных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Так, в УМВД России по городу Пскову за помощью обратилась псковичка 1962 года рождения. Женщина сообщила, что лишилась денежных средств - почти 600 тысяч рублей. В начале августа потерпевшей позвонил неизвестный и предложил легкий заработок - игру на бирже. Чтобы получить прибыль, псковичка стала переводить деньги на указанные мошенником банковские счета и карты. Однако прибыли женщина так и не увидела.

Жертвой аналогичной схемы стал и 19-летний житель Великих Лук. Молодой человек также хотел заработать на инвестициях и перевел мошеннику почти 50 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.