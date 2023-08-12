Происшествия

Псковский банк оштрафовали за использование искусственного интеллекта

Один из псковских банков привлекли к административной ответственности за использование робота-коллектора для звонков должникам, организацию оштрафовали на 80 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В управление ФССП России по Псковской области поступило обращение псковича на деятельность организации по факту взаимодействия с него просроченной задолженности. У мужчины-пенсионера имелась задолженность по кредиту в банке в связи с непростым финансовым положением. На его телефон начали поступать многочисленные звонки в разное время суток от робота-коллектора. В ведомстве отметили, что этот факт вызвал у мужчины переживания и проблемы со здоровьем.

В ходе административного расследования сотрудники службы судебных приставов выяснили, что банк действительно применял телефонного робота без письменного соглашения с должником о применении данного вида общения.

В связи с выявленными нарушениями банк привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и назначили штраф в размере 80 тысяч рублей.