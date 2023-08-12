Происшествия

Личность погибшего мужчины устанавливает полиция в Печорском районе

МО МВД России «Печорский» устанавливает личность неизвестного мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Труп был обнаружен 6 августа 2023 года в акватории озера Любинец Печорского района.

Приметы: на вид около 35-40 лет, рост 175–180 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые, короткие волосы, на лице борода и усы.

Был одет в коричневый свитер, темно-синие джинсы и черно-белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят обратиться по телефонам: 8(8114)823319 (дежурная часть МО МВД России «Печорский») или 02.