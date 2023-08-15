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Два жителя Островского района отправятся в колонию за причастность к деятельности экстремисткой организации

Два жителя Островского района отправятся в колонию за причастность к деятельности экстремисткой организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности иной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, которая не признана в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической) и части 1 статьи 282.3 УК РФ (сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Второй гражданин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности иной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, которая не признана в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической) и частью 1 статьи 282.3 УК РФ (сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

С учетом обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств, их признали виновными в совершении.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности и состоянии здоровья подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Первому мужчине по совокупности преступлений и приговоров назначили окончательное наказание в виде 3 лет 2 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных объединений и организаций сроком на 3 года, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Второму - наказание в виде 2 лет 1 дня лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.