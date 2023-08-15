Происшествия

Мужчина украл четыре урны в Великих Луках

Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли кражу четырех маталлических урн. Завление в ОМВД России по городу Великие Луки поступило от директора «Управления ЖКХ администрации города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что около 19:00 14 августа от дома № 1 по улице Александра Матросова неизвестный похитил элементы благоустройства: металлические емкости урн. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам было установлено лицо, причастное к хищение: местный житель 1981 года рождения. Мужчина ранее уже был судим за кражу.

Похищенное имущество изъято в ходе обыска. По данному факту проводиться проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается сумма ущерба.