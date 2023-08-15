Происшествия

Названа причина пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове

Причиной пожара, который произошел в многоэтажном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове 10 августа, стало короткое замыкание настольной лампы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области / Telegram

На фото не весь материальный ущерб: повреждены балкон, диван, компьютерный стол и ноутбук, гарь покрыла квартиру.

Сотрудники МЧС потушили пожар и спасли 15 человек, в том числе трех детей. Пострадавших нет.

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