Происшествия

Пчёлы поселились в здании дома культуры в пыталовской деревне. ФОТО

Пчёлы поселились в здании дома культуры в деревне Гавры Пыталовского района. Об этом сообщается в группе «Подслушано Гавры» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Гавры» / «ВКонтакте»

«К нам в Гавры приехала парочка спасателей в лице Виты и Евгения Мельник. А спасали они или нас, жителей Гавров, от пчёл или пчёл от нас, пока это спорный вопрос, но в итоге помогли всем. К нам в парк много лет назад прилетел рой пчёл, облюбовал себе огромную липу, в ней и поселился. Затем спустя время заметила, что таких семей в парке стало больше, чуть ли не в каждом дереве по семейству. Гуляя по парку, стараюсь теперь мимо лип передвигаться перебежками. Видимо, пчелам понравился наш парк, они решили расширять свои владения и заселились под обшивку в одно из окон здания ДК», - рассказала местная жительница.

Люди, которые убрали пчел, отметили, что они чистоплотные и добрые.

«Они весь мусор из своего импровизированного домика вынесли, и, как сказала Вита, у них там стоит запах рая. Вот это сравнение, лучше и не скажешь. Они приехали, раскупорили окно, аккуратно срезали соты с мёдом, которые натаскали туда пчелки, часть пчелиной семьи Вите удалось переместить в роевник и увезти с собой, на новое место жительства в комфортабельный улей, но часть роя забралась глубоко в стену», - продолжили рассказ местные жители.

Пчелам оставили роевню, куда они должны перебраться. Вторую часть планируют забрать попозже.