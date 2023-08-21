Происшествия

Пять боеприпасов времен войны нашли в Псковской области

Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области с 19 по 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вблизи дома №15 по улице Гагарина в Великих Луках идентифицировала две ручные гранаты Ф-1.

20 августа группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи Рогово Псковского района идентифицировала минометную мину калибра 120 мм.

А вблизи устья реки Черехи в Пскове обнаружили два артиллерийских снаряда калибра 76 мм.