Происшествия

Жилой дом горит в Петровском переулке в Пскове

Частный дом горит в Петровском переулке в Пскове 22 августа. Фотографии пожара местные жители опубликовали в сообществе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили в публикации, возгорание произошло в доме №19.

На месте работают сотрудники МЧС.

Как уточники в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила в 6.22. Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений локализовали пожар, ликвидировали открытое горение. Перехода огня на соседние строения не допущено. На месте происшествия работают 16 человек и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Очевидцы сообщают о пожарных автомашинах у дома №16 на Рижском проспекте и сотрудникам Госавтоинспекции.