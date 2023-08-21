Происшествия

Реализацию немаркированной парфюмерной продукции пресекли на рынке в Пскове

Псковская транспортная прокуратура пресекла реализацию немаркированной парфюмерной продукции на центральном рынке Пскова, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Псковская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что в торговой точке на центральном рынке Пскова реализовывается иностранная парфюмерная продукция без соответствующих документов и маркировки.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка обязательна).

По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Реализация немаркированной продукции пресечена.