Происшествия

Пскович попался на краже текилы из охраняемого гипермаркета

Мужчина 1996 года рождения попался на краже спиртного в гипермаркете в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 августа около 5:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого гипермаркета на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала бутылку текилы.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.