Происшествия

Безработный опочанин оплатил покупки чужой картой

В полицию за помощью обратилась жительница деревни Барабаны Опочецкого района. 49-летняя заявительница сообщила, что утратила банковскую карту и днем 21 августа неизвестное лицо похитило с нее 1200 рублей путем бесконтактной оплаты покупок в сетевых магазинах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении кражи денежных средств: им оказался опочанин 1980 года рождения.

По данному факту следователями МО МВД России «Опочецкий» проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.