Происшествия

Псковичку осудили за распространение интимных фото возлюбленной бывшего мужа

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летней жительницы Псковского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по региону, установлено, что 3 января 2023 года подсудимая распространила в сети Интернет интимные фотографии новой возлюбленной бывшего супруга, полученные с камер видеонаблюдения жилища в одном из населенных пунктов Псковского района.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа.