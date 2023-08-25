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Артиллерийский снаряд нашли в палкинской деревне Вадрино

28.08.2023 11:19|ПсковКомментариев: 0

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в палкинской деревне Вадрино 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Идентифицирован взрывоопасный предмет группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова. Его калибр составил 122 мм.

Вблизи деревни Литвинка Красногородского района идентифицировали минометную мину калибром 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона). 

Теги: #взрывоопасные предметы #мина
Источник: Псковская Лента Новостей
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