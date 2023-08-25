Происшествия

Кресло сгорело в псковском подъезде из-за неосторожного обращения с огнем

Кресло сгорело в подъезде дома №13 на улице Рокоссовского в Пскове 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О пожаре стало известно в 15.27. В подъезде № 5 на лестничной площадке 7-го этажа сгорело кресло, огонь повредил распределительную коробку и изоляцию подходящих к ней проводников. Лестничная клетка закопчена по всей площади. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще один пожар произошел в 17.37 в деревне Горланово Печорского района. Сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Предполагается, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.

В этот же день в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире-студии на улице Гоголя, 15 в Великих Луках. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике. Огонь повредил стену и холодильник

А 27 августа в 20.42 стало известно о возгорании транспортного средства в деревне Кенги Печорского района. Автомобиль ВАЗ-21099 сгорел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.