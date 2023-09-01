Происшествия

Восемь имитационных зарядов нашли вблизи псковской деревни Филатова Гора

Восемь взрывоопасных предметов идентифицировали вблизи деревни Филатова Гора Псковского района 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в лесном массиве вблизи деревни Филатова Гора идентифицировала восемь имитационных зарядов ИМ 82.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).