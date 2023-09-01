Происшествия

Журавль с открытым переломом ноги умер в псковском подворье

Журавль со сложным открытым переломом ноги, которого привезли в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, умер 27 августа. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: подворье «Птичий дворик»

«Друзья, у нас плохие новости, журавлик умер. Это была очень красивая, молодая, большая птица. Очень грустно, мы сделали всё, что могли, но там с ножкой была большая проблема, врач предупреждал, что шансов 5-10% всего. И такие новости у нас тоже бывают, к сожалению», - говорится в сообщении.

Птицу привезли с острова Залита. После операции состояние журавля оставалось тяжелым.