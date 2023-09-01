Происшествия

Пенсионерку с маленькой розовой сумкой разыскивают в Стругокрасненском районе

68-летняя Ирина Сидава (Николаева) пропала в стругокрасненской деревне Заречье, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

С 29 августа местонахождение женщины неизвестно. Её приметы: рост 165 см, нормального телосложения, светло-русые волосы.

Предположительно была одета в красную кофту и красные штаны. С собой была маленькая розовая сумочка.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.