Происшествия

Безработная псковичка решила оплатить покупки чужой картой

Безработная псковичка решила оплатить покупки чужой картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию Пскова обратился 42-летний местный житель и сообщил об утрате банковской карты накануне вечером. Кроме того, с его карты потратили более 5 тысяч рублей.

Списание сделали в алкогольном магазине крупной торговой сети, в кафе и ночном заведении общепита. Полицейские установили подозреваемое лицо. Ею оказалась безработная псковичка 1981 года рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.