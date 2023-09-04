Происшествия

Двое человек заблудились в лесах Псковской области

Двое человек заблудились в лесах Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, заявка на оказание помощи при проведении поисков поступила в МЧС от МО МВД России «Бежаницкий» 5 сентября. Мужчина 1943 года рождения потерялся в лесу вблизи деревни Барута Новоржевского района. Поиски завершены в 19:20, мужчину обнаружила 18-я поисково-спасательная часть.

В этот же день заявка поступила от ОМВД России по Порховскому району. Мужчина потерялся в лесу вблизи границы между Порховским и Дновским районом. В 18:20 поиски завершены, мужчину нашли сотрудники полиции.