Происшествия

Мужчина скинул беременную собаку с девятого этажа

Житель города Киселевска Кемеровской области скинул с девятого этажа беременную собаку, животное погибло, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.

«В дежурную часть отдела полиции "Красный камень" ОМВД России по городу Киселевску обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира. Она сообщила о том, что ее сосед скинул собаку из окна 9 этажа, в результате чего животное погибло. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Полицейские опросили заявительницу и очевидцев, установили мужчину, который сбросил животное. Им оказался 48-летний местный житель. Он пояснил, что таким образом «наказал» свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе главка.