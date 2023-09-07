Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Анисимово

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи деревни Анисимово Псковского района 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет калибра 210 мм идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

В этот же день вблизи деревни Суханово Великолукского района группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки идентифицировала ручную гранату Ф-1.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).