Происшествия

Монтажник получил тяжелые травмы во время строительства моста в Псковской области

Работник ООО «ЕвроТрансСтрой» в Псковской области получил тяжелые травмы во время строительства моста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в регионе.

«Поступило извещение о несчастном случае в ООО "ЕвроТрансСтрой". На объекте строительства моста во время выполнения трудовых обязанностей, а именно производства работ по демонтажу призматических железобетонных свай, монтажник ЖБС в результате падения свай получил тяжелые травмы», - рассказали в инспекции.

У 52-летнего работника диагностированы ушибленная рана головы, вывих левой ключицы, закрытая травма грудной клетки, перелом ребер, множественные ушибы и травматический шок.

Проводится расследование несчастного случая.