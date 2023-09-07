Происшествия

Псковичка хотела заработать на маркетплейсе и потеряла почти 200 тысяч рублей

28-летняя жительница Пскова хотела заработать на маркетплейсе и стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что несколько дней общалась с неизвестным собеседником, который предложил ей дополнительный доход через маркетплейс. Потерпевшая решила довериться звонившему и вложить в «успешный бизнес» личные средства - более 200 тысяч. Их девушка перевела на реквизиты карт, которые ей сообщил злоумышленник. Однако обещанный доход псковичка так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.