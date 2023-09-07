Происшествия

Штраф заплатит пскович за кражу бензопилы и триммера

Штраф заплатит 29-летний пскович за кражу из жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 10 марта пскович вместе с подельником, который позднее примерился с потерпевшим, находился в одном из домов в деревне Карамышево Псковского района. Там они похитили бензопилу и бензотриммер, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 8000 рублей.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, признание вины, возмещение ущерба) назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.