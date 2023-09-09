Происшествия

В Москве женщина съела арбуз и умерла

В Москве женщина умерла, съев арбуз, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 47-летняя москвичка купила его возле станции метро «Спортивная».

«Дома она продегустировала плод и почувствовала недомогание. У женщины началась сильная рвота, но скорую помощь она решила не вызывать», - пишет издание.

Роспотребнадзор обращал внимание на то, что не стоит покупать бахчевые возле автодорог, поскольку они могут содержать в себе тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей. Кроме того, у продавца должны быть официальные документы на продукцию.

В Роскачестве рассказали, что выбирая арбуз, не стоит полагаться на сухой хвостик, поскольку он может высохнуть при транспортировке, хотя сам плод еще не дозрел. Также не стоит покупать ягоду с поврежденной коркой, так как через трещины и рубцы в мякоть могут попасть микроорганизмы. Поэтому стоит отказаться от покупки разрезанных плодов.