Происшествия

Судимая великолучанка снова попалась на краже велосипеда

Кражу велосипеда раскрыли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что на проспекте Гагарина в июле был похищен его велосипед Stern.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая жительница Великих Лук 1982 года рождения.

Это не единственное хищение на счету женщины: 30 августа из подъезда жилого дома на улице Малышева она также похитила велосипед Stels Navigator 610, принадлежавший 41-летней великолучанке.

Смотрите также Судимая великолучанка украла велосипед из подъезда

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.