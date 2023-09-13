Происшествия

Двое мужчин заблудились в лесу в Псковском районе

Двое мужчин потерялись в лесу вблизи деревни Теребище Псковского района 12 сентября. Один из них вышел из леса самостоятельно, поиски второго продолжаются. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

12 сентября от ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков потерявшихся в лесном массиве мужчин 1974 года рождения, которые ушли из дома в лес и не вернулись.

В этот же день для проведения поисковых работ привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда города Пскова

(три человека, одна единица техники). По состоянию на 23:30 12 сентября поиски были завершены, один мужчина вышел самостоятельно, второй - не найден.

На 13 сентября запланированы поиски силами ОМВД и добровольцами.