16-летняя девушка пропала в Великих Луках

16-летняя Анна Алексеева пропала в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
С 11 сентября ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в серую толстовку с капюшоном, черную футболку, голубые джинсы и белые кроссовки. С собой был коричневый рюкзак.
Информацию, которая поможет найти девушки, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.