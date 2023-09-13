Происшествия

Мужчина потерялся в лесу вблизи пустошкинской деревни Мануково

Мужчина потерялся в лесном массиве вблизи деревни Мануково Пустошкинского района 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Ориентировка: «Лизаалерт»

12 сентября от межмуниципального отдела МВД России «Себежский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков потерявшегося мужчины 1957 года рождения, который ушел из дома в лес и не вернулся.

В тот же день для проведения поисковых работ привлекались силы и средства 26-й пожарно-спасательной части (два человека, одна единица техники). По состоянию на 1:30 13 сентября поиски завершены, мужчина не найден.

На 13 сентября запланирован выезд сил и средств 26-й пожарно-спасательной части для участия в поисковых работах.