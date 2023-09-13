Происшествия

Великолучанка хотела помочь матери и стала жертвой мошенников

Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников при попытке помочь матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась местная жительница. Она рассказала, что днем 2 сентября ей поступило сообщение в социальной сети от матери. Собеседница попросила одолжить небольшую сумму денег - 2600 рублей. Заботливая потерпевшая решила откликнуться на просьбу и перевела средства на указанную банковскую карту. Однако оказалось, что аккаунт в соцсетях был взломан и деньги похитил мошенник. Великолучанка обратилась с заявлением о хищении средств в полицию.

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.