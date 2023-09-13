Происшествия

Похитителя рассады задержали в Пскове

Двух мужчин в Пскове 12 сентября задержали по подозрению в кражах товаров из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14.00 в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича 1972 года рождения, который пронес через кассу рассаду и удобрения, при этом не заплатив за них.

В 23.00 в гипермаркете на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала канцелярские принадлежности и электротовары.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.