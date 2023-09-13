Происшествия

Псковича задержали за кражу спиртного из магазина

Двух мужчин в Пскове задержали по подозрению в краже товаров из магазина 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14.00 в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

А в 15:00 в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1992 года рождения, который пронес через кассовый узел косметические товары, не заплатив за них.