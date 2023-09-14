Происшествия

Две великолучанки лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками

Две жительницы Великих Лук лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Так, великолучанка 1974 года рождения рассказала полицейским, что звонивший ей неизвестный представился сотрудником мобильного оператора и сообщил, что без ведома владельца происходит смена номера телефона, к которому привязан аккаунт «Госуслуг». Женщина решила предотвратить операцию и сообщила звонившему свои личные данные, а также коды доступа на сайт, поступившие в СМС-сообщениях.

39-летняя великолучанка пострадала от аналогичного диалога - звонивший после получения личной информации смог взломать ее страницу на сайте «Госуслуг». Лишившись доступа, женщина обратилась в полицию.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

«Полиция еще раз напоминает жителям региона: при общении с неизвестными собеседниками не предоставляйте свои персональные данные, не называйте коды доступа из СМС-сообщений, сотрудники сервисов, банков, правоохранительных органов никогда не звонят первые. Лучший способ обезопасить себя - повесить трубку», - добавили в ведомстве.